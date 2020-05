Covid-19: Taxa de contágio em Portugal está em 0,97

Veja também:

O mais recente boletim do Instituto Ricardo Jorge revela que o Rt, o indicador do potencial de transmissão do novo coronavírus, é nesta altura em Portugal de 0,97.

O valor tem pequenas variações geográficas, mas surge agora um pouco mais elevado na região centro, como explicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa diária.

“O Rt total no nosso país está em 0,97, com muito pequenas variações regionais. A região centro, apesar de ter poucos casos novos, teve uma variação do RT para 1,03, mas as diferenças são muito poucas significativas entre regiões”,

Os dados dizem respeito a períodos de cinco dias, e estes são os mais recentes disponibilizados pelo Instituto Ricardo Jorge à Direção-Geral da Saúde.