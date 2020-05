Covid-19. Regresso às aulas presenciais "é um risco desnecessário"

Veja também:

Fausto Pinto, presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, acredita que o regresso às aulas presenciais representa um risco desnecessário. Em declarações à Renascença, Fausto Pinto explica que pode ser demasiado cedo para a reabertura das escolas, mesmo que de forma parcial.

"Só atingimos pico de doentes infetados ativos esta semana, temos o r0 à volta de um e há estudo que mostra que a abertura das escolas está associada a uma tendência no aumento do potencial de contaminação. A nossa recomendação foi no sentido que achamos mais prudente não haver a reabertura das escolas, porque é um risco desnecessário para correr neste momento", diz.

O presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas recorda ainda que "em muitas escolas foram feitos programas de ensino à distância, já com sucesso na criação de rotinas" e recorda que "falta apenas um mês para terminarem as aulas".

Segundo Fausto Pinto, a pandemia da Covid-19 ainda acarreta demasiadas incertezas para a tomada de certas decisões.

"A incerteza ainda é muito elevada, temos países que só agora começaram com essas medidas e estão à nossa frente. Poderíamos ter sido mais comedidos nas decisões, é um risco que se corre", diz.