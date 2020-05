Covid-19: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto está a otimizar ventilação não invasiva

Veja também:

Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) estão a implementar um protocolo que procura tornar mais segura e eficiente a ventilação não invasiva em doentes com Covid-19. O processo passa pela monitorização real e contínua, de modo a reduzir os casos de insucesso do tratamento e o recurso à ventilação invasiva.

Coordenado por Miguel Gonçalves, o projeto “Accurate tidal volume monitoring to optimize safe non-invasive ventilation settings in patients with SARS-CoV-2” recebeu um financiamento de 30 mil euros pela iniciativa RESEARCH 4 COVID19, da responsabilidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

De acordo com o professor e investigador da FMUP, o principal objetivo do projeto é criar “um protocolo de ajuste individualizado da ventilação não invasiva em doentes admitidos em cuidados intensivos com síndrome respiratória aguda grave devido ao novo coronavírus (SARS-CoV-2)”, lê-se em comunicado.

“Este novo protocolo irá permitir uma deteção precoce de problemas na ventilação não invasiva e uma resposta atempada, nomeadamente a implementação de parâmetros protetores e o ajustamento da sedação contínua”, adianta Miguel Gonçalves.