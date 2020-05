Conheça as regras para ir à praia durante a pandemia de Covid-19

Veja também:

"A praia não constitui um risco para a saúde pública, o que é preciso é compatibilizar o acesso livre à praia com o distanciamento social", afirma o primeiro-ministro, António Costa, que esta sexta-feira anunciou as regras de acesso aos areais em tempo de pandemia de Covid-19.

António Costa anunciou que haverá um sistema de semáforos em cada praia e será criada uma aplicação para os banhistas, antes de saírem de casa, saberem se os areais estão com pouca ou muita gente.

Haverá distanciamento social obrigatório e horários específicos, disse o primeiro-ministro em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que decidiu as novas medidas de desconfinamento da economia e da sociedade.

"Cada um será fiscal de si próprio", disse António Costa. Se as regras forem violadas as autoridades podem avançar para a interdição da praia em questão. O primeiro-ministro acrescentou que vai ser reforçada a presença da Polícia Marítima nas praias não vigiadas.

Conheça as novas regras para as praias:





Distanciamento físico de 1,5 metros entre utentes (que não façam parte do mesmo grupo)

Afastamento de 3 metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos

Interditas atividades desportivas com 2 ou mais pessoas, como jogar à bola, raquetes ou disco (exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares)

A informação atualizada sobre o estado de ocupação das praias vai estar de forma contínua, em tempo real, na aplicação "Info praia" e no sítio da Associação Portuguesa do Ambiente na internet.

O estado de ocupação será anunciado através de sinalética tipo semáforo na praia: Verde: ocupação baixa (1/3); Amarelo: ocupação elevada (2/3); Vermelho: ocupação plena (3/3)

Interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado

Possibilidade de interdição da praia, por motivo de proteção da saúde pública, em caso de incumprimento grave das regras pelas concessionárias ou pelos utentes

Em regra, cada pessoa ou grupo só pode alugar toldos ou barracas de manhã (até 13h30) ou tarde (a partir das 14h00)