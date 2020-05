Balanço DGS. Portugal regista 1.190 (mais 6) mortes e 28.583 (mais 264) casos

Veja também:

Portugal regista 1.190 mortos (são mais seis que na quinta-feira, o número mais baixo desde 22 de março) e 28.583 infetados (mais 264, o que supõe um aumento de 0,9%) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (677), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (262), da região Centro (221), do Algarve (14) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19.

O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.214 (cerca de 56,73%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (7.951), Centro (3.598), Algarve (355), Alentejo (240), Açores (135) e Madeira (90).

A taxa de letalidade mantém-se nos 4,2% (15,4% acima dos 70 anos).

Há registo de 3.328 pessoas recuperadas da Covid-19, mais 130 que na quinta-feira. Estão internadas 673 pessoas (menos sete pessoas que no dia anterior), das quais 112 estão nos cuidados intensivos (mais quatro).