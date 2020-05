Partido de Lula vai avançar com pedido de destituição de Bolsonaro

Veja também:

O Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro aprovou esta sexta-feira por unanimidade, em reunião da Comissão Executiva Nacional, a decisão de avançar com um pedido de "impeachment" (destituição) do Presidente, Jair Bolsonaro, disse à Lusa um membro deste órgão.

"A Comissão Executiva do PT, composta por 29 pessoas, decidiu por unanimidade que o partido vai avançar com um pedido de 'impeachment' do Presidente Jair Bolsonaro", disse Lusa Romênio Pereira, um dos membros da comissão.

O "impeachment", ou destituição, é um processo político-criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade do Presidente da República, governador, prefeito, ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria, por grave delito ou má conduta no exercício das suas funções, cabendo ao Senado aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo.