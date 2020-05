Dezenas de bebés aguardam compradores na Ucrânia por causa da pandemia

Veja também:

Cerca de 50 bebés recém-nascidos na Ucrânia estão à espera que os seus pais adotivos possam entrar no país para os reclamar, mas estes não o podem fazer por causa das restrições impostas às viagens durante a pandemia.

A empresa que comercializa os bebés, a BioTexCom, publicou um vídeo onde se vêem dezenas de berços idênticos em fila num dos edifícios da empresa, conhecido como o Hotel Veneza, onde os pais adotivos costumam ver as crianças pela primeira vez.

O vídeo foi publicado com o objetivo de alertar as autoridades e pressioná-las a facilitar a entrada no país dos estrangeiros que vinham buscar as crianças, mas está a gerar uma onda de revolta contra aquilo que se tornou um negócio muito lucrativo na Ucrânia.

Lyudmyla Denisova, a provedora dos Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, disse que o video revela que existe uma indústria “massiva e sistemática” de barrigas de aluguer no país e que os bebés são frequentemente anunciados como sendo “produto de alta qualidade”.

A deputada sugeriu alterar a lei para que os serviços de gestação de substituição apenas possam ser usados por cidadãos ucranianos, mas neste momento é permitido a estrangeiros adotar bebés através deste sistema. Denisova mandou investigar a empresa em questão, mas concluiu-se que não estão a ser violadas quaisquer leis.

O fundador da BioTexCom, que paga a cada mãe biológica entre 15 e 17 mil euros, admite que o objetivo do vídeo era pressionar as autoridades. “Estávamos preparados para a reação negativa. Mas tendo em conta que os pais [adotivos] têm de fazer uma quarentena de 14 dias, queríamos apressar o processo”.

O preço dos bebés varia, mas pode rondar os 35 mil euros.

Um advogado da BioTexCom diz que os bebés são todos bem cuidados. “Têm comida e temos funcionários suficientes para cuidar deles, mas nada substitui os cuidados dos pais”, diz Denis Herman. “Tentamos mandar fotografias das crianças aos pais, fazer videochamadas, mas nada disso substitui o contacto direto”.