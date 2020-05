Covid-19. Rússia diz que taxa de infeções no país estabilizou

Segundo dados oficiais, até agora, foram contabilizados 262.843 casos de covid-19 na Rússia, 10.598 dos quais nas últimas 24 horas, com um total de 2.428 mortes, 113 das quais no último dia.

A Rússia aguardava por este planalto há semanas, mas o número de casos continuava a crescer, tendo chegado a colocar o país no segundo lugar da lista de países com mais infetados, atrás apenas dos Estados Unidos.

A responsável pediu, no entanto, que sejam mantidas as medidas de proteção e que o uso de máscaras e luvas em espaços públicos “faça parte de um programa profilático cujo principal componente é o distanciamento social”.

O país prepara-se para uma reabertura gradual, em três fases, que dependerá em grande parte das decisões tomadas pelos governadores das 85 entidades federadas da Rússia.

Em Moscovo, o foco principal da covid-19 na Rússia, foram retomadas na segunda-feira as atividades de vários setores industriais e de construção, mas as autoridades mantêm medidas de segurança em vigor, incluindo o confinamento para grande parte da população.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (1,9 milhões contra 1,8 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 116 mil contra mais de 163 mil).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (85.906) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,4 milhões).



Seguem-se o Reino Unido (33.614 mortos, mais de 236 mil casos), Itália (31.998 mortos, mais de 223 mil casos), Espanha (27.459 mortos, mais de 230 mil casos) e França (27.425 mortos, mais de 178 mil casos).

A Rússia, com menos mortos do que todos estes países (2.418), é, no entanto, o segundo país do mundo com mais infeções (mais de 262 mil).