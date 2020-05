China com menos de 100 casos ativos pela primeira vez desde janeiro

Veja também:

O número de casos de Covid-19 ativos, na China, desceu abaixo dos 100, pela primeira vez desde janeiro, quando o país entrou em alerta máximo. Faz também um mês da última morte devido ao novo coronavírus.

Esta sexta-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China informou que, após a recuperação de mais 14 pessoas, o número de infetados ativos reduziu para 91. Onze deles estão em estado grave.

Foram diagnosticados mais quatro casos locais de contágio pelo novo coronavírus, em Jilin, que é agora o foco da doença. Aquela província do nordeste da China faz fronteira com Rússia e Coreia do Norte.

A pandemia da Covid-19 teve início na província chinesa de Wuhan, em dezembro, e espalhou-se para o resto do mundo. No total, a China contabiliza 89.933 infetados e 4.633 óbitos.