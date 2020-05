Brasil. Ministro da Saúde pede demissão antes de completar um mês no cargo

Veja também:

O ministro brasileiro da Saúde, Nelson Teich, pediu a demissão menos de um mês depois de tomar posse e em plena pandemia da Covid-19.

A notícia foi avançada esta sexta-feira à tarde pela imprensa brasileira, que cita o Ministério da Saúde.

Nelson Teich vai realizar uma conferência de imprensa para explicar as razões da demissão.



O ministro assumiu o cargo em 17 de abril, após a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que discordava do Presidente do país, Jair Bolsonaro, na condução das medidas de combate ao novo coronavírus.



O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19. Tem 206 mil casos confirmados da doença e mais de 14 mil mortes, de acordo com os dados da Universidade John Hopkins.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.