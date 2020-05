Veloso não compreende porque a final da Taça não se joga no Jamor

Veja também:

António Veloso é uma voz contra a final da Taça de Portugal fora do Estádio Nacional. Em declarações a Bola Branca, o antigo lateral direito não percebe que o jogo entre Benfica e FC Porto tenha de se realizar noutro palco.

"Foi uma satisfação dupla visto que que ganhámos a Taça de Portugal mas, também, porque foi na casa do adversário. Tivemos que jogar nas Antas apesar do normal ser jogar as finais de Taça no Estádio Nacional. Nesse ano, a FPF cedeu à pressão exercida pelo FC Porto e o jogo realizou-se nas Antas. Para nós tornou-se difícil mas só tinhamos uma coisa a fazer que era ganhar a partida e trazer a Taça para Lisboa. Com um grande golo do Carlos Manuel e a ajuda de toda a equipa do Benfica, foi o que aconteceu", referiu.