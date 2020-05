​Presidente do Paços solidário com Marítimo

Paulo Meneses está “solidário“ com o Marítimo. Os insulares querem jogar a reta final do campeonato nos Barreiros e, caso isso não suceda, ameaçam impugnar a Primeira Liga.

Ouvido esta sexta-feira por Bola Branca, o presidente do Paços de Ferreira coloca-se ao lado da posição manifestada pelo emblema liderado por Carlos Pereira e diz entendê-la.

“Tal como o Paços de Ferreira, o Marítimo fez um investimento imenso na renovação do seu complexo desportivo, do seu estádio. Portanto, é perfeitamente legítimo que aspire a poder jogar em sua casa (...) desde que existam condições que permitam ultrapassar - em termos de saúde - a questão da quarentena [obrigatória na Madeira]", começa por dizer Paulo Meneses.

O dirigente pacense revela que "o Marítimo apresentou, e sem fazer ingerência sobre o que foi dito em reuniões da Liga, uma proposta [garantindo] que poderia ser ultrapassada essa situação". Nesse sentido, considera que "tem toda a legitimidade em querer jogar em casa". "Tal como o Paços de Ferreira ou qualquer outro clube que reúna as condições", acrescenta.

Paulo Meneses remete a decisão sobre eventual impugnação do campeonato para os responsáveis maritimistas, mas reforça que compreende e está "solidário com aquilo que é a posição deles”. Isto sem querer entrar pela discussão da “ameaça” produzida pelas hostes maritimistas e eventuais consequências jurídicas futuras da mesma.

Mata Real ou... Mata Real

O Estádio Capital do Móvel, a casa do Paços de Ferreira, foi alvo, na quinta-feira, da vistoria das entidades competentes responsáveis pela avaliação das condições dos estádios a serem utilizados na retoma da Liga, e cuja lista será anunciada segunda-feira.

E, à semelhança do Marítimo, também os castores só colocam a hipótese de realizarem as suas partidas, na condição de visitado, no seu estádio, na Mata Real.

“O Paços de Ferreira não tem dúvidas que reunirá todas as condições para que os jogos possam ocorrer no nosso estádio (...) Confesso que não tenho uma única possibilidade prevista para além do nosso estádio. Com toda a sinceridade, não quero acreditar que não possamos fazê-lo. Obviamente que, se isso não acontecesse, teríamos que jogar o mais perto possível da nossa cidade e do nosso concelho. Mas não creio, nunca pensei nessa possibilidade”, finaliza Paulo Meneses.

O Estádio Capital do Móvel é de nível 3, o mais baixo na certificação da Liga, cujos requisitos se encontram no Anexo IV do Regulamento de Competições. Há, no entanto, que assinalar que a Mata Real não é de nível 2 por ter uma bancada amovível. Uma situação que não interfere em nada com o protocolo sanitário desenhado para o final do campeonato, uma vez que os jogos vão decorrer sem público.

A tabela de classificação dos estádios prevê preenchimento de condições de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros.



Os estádios recebem o respetivo certificado de nível 1, 2 ou 3. Os estádios de nível 1 são os de categoria mais alta.

A Primeira Liga, interrompida à 24.ª jornada, devido à pandemia de Covid-19, será retomada a 4 de junho.