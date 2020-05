Decisão sobre os estádios. ​​Liga incomodada com a Federação

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tomou as rédeas do processo de escolha dos estádios para a retoma do campeonato. Inclusivamente, duas equipas - Santa Clara e Belenenses SAD - já anunciaram que utilizarão as instalações federativas, na Cidade do Futebol. Ao que Bola Branca apurou, a Liga ficou incomodada por ter ficado à margem do processo de decisão.



Um incómodo que se arrasta e já tinha conhecido um momento tenso quando o líder do organismo que gere o futebol profissional surgiu apenas à última hora na cimeira de São Bento, com António Costa e os presidentes da FPF, Benfica, FC Porto e Sporting.

E isto numa altura em que Pedro Proença, sabe Bola Branca, até já tinha pedido uma moção de apoio ao emblemas da Segunda Liga, devido à "perda de influência". A iniciativa foi deitada por terra, pelo próprio presidente da Liga, em face da chamada tardia ao encontro com o primeiro-ministro.

Em resposta à notícia da Renascença, a Liga faz questão de sublinhar que não existe mal-estar da organização relativamente à Federação Portuguesa de Futebol.

Para esta sexta-feira estava marcada uma reunião da Liga com todos os presidentes do campeonato maior, mas como a decisão dos estádios será oficializada segunda-feira, a mesma passou para a próxima terça, às 18h00.

Vistorias feitas na quinta-feira

Na quinta-feira, os estádios de Rio Ave, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Tondela, Vitória de Setúbal e Portimonense foram auditados por uma empresa de higiene e segurança, creditada pela Direção-Geral da Saúde, de forma a avaliar se teriam condições, de acordo com o protocolo sanitário, para serem utilizados nas últimas dez jornadas da Primeira Liga, que será retomada a 4 de junho.

O estádios de nível 1, o mais alto na tabela de classificação que consta do Anexo IV do Regulamento de Competições, foram dispensados de vistoria. Os terrenos de FC Porto, Benfica, Sp. Braga, Sporting, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Marítimo e Boavista têm as condições necessárias para receber os jogos em falta.

A tabela de classificação dos estádios prevê preenchimento de condições de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros.



Os estádios recebem o respetivo certificado de nível 1, 2 ou 3. Os estádios de nível 1 são os de categoria mais alta.

Santa Clara, Belenenses SAD, Famalicão e Moreirense decidiram prescindir de jogar nos seus estádios, na condição de visitado. Os dois primeiros irão jogar na Cidade do Futebol, cujo complexo também deverá ser alvo de vistoria. O Famalicão jogará no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente. O Moreirense desloca-se para o terreno do vizinho Vitória de Guimarães.



No caso do Marítimo, a dúvida sobre a possibilidade dos Barreiros fazerem parte do mapa da reta final do campeonato reside nas limitações impostas pelo Governo Regional relativamente aos voos de e para a ilha da Madeira. Os insulares, no entanto, já anunciaram que se não puderem utilizar a sua casa, irão impugnar o campeonato.

[notícia atualizada às 14h40, com a posição da Liga Portugal]