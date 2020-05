​Antunes abre a porta do regresso a Portugal

Antunes está pronto para, 12 anos depois, regressar, em definitivo, ao futebol português. O lateral-esquerdo está em fim de contrato com os espanhóis do Getafe e nesta última dúzia de temporadas teve duas curtas passagens por território nacional, em que representou Leixões e Paços de Ferreira.

O jogador assume, em entrevista à Renascença, que "gostaria de regressar a Portugal". Aguarda, no entanto, para saber o que o futuro lhe reserva, sendo certo que tem "várias opções em cima da mesa".

A reforma, aos 33 anos, só a tem prevista para dentro de quatro ou cinco anos.

"Fisicamente estou bastante bem, apesar de no último ano ter passado por uma lesão grave que ultrapassei totalmente. O joelho nunca mais me deu muitos problemas, bem pelo contrário, está mais forte do que o outro e sinto-me muito bem para jogar pelo menos mais quatro ou cinco anos, facilmente", diz.



Natural de Freamunde, onde se formou como jogador, Antunes tem 13 internacionalizações, com quatro selecionadores (Scolari, Carlos Queiroz, Paulo Bento e Fernando Santos). Depois do Freamunde, jogou por Paços de Ferreira, Roma, Lecce, Livorno, Panionios, Málaga, Dínamo Kiev e está a cumprir a terceira época pelo Getafe, da Primeira Liga de Espanha.