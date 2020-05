“Bundesliga volta a parar se houver infetados”

O futebol na Alemanha regressa este sábado, depois de uma paragem de dois meses provocada pela pandemia da Covid-19. Os jogos serão realizados com muitas restrições para prevenir o risco de contágio do vírus.



Todas as partidas serão realizadas à porta fechada, com um máximo de 300 pessoas dentro dos estádios e devidamente autorizadas em diferentes funções. Os jogadores não podem cuspir, nem são permitidos os cumprimentos de mão. Os golos não podem ser festejados em grupo no relvado.

As equipas estão em estágio isoladas há uma semana e há um conjunto de outras regras que começa no aquecimento das equipas, como explica em Bola Branca, Gutavo Ribeiro, conhecido por Guti, um treinador português que trabalha no futebol da Baviera.

“Os jogadores têm de aquecer individualmente e com bastante espaço entre eles. No balneário a regra é um metro e meio de distância entre todos. E só entra no balneário o treinador, o adjunto e os jogadores convocados. O massagista fica numa sala à parte para onde se deslocará algum jogador que precise. Os estádios, à entrada e à saída, têm desinfetantes para as mãos. Vai haver também um cesto para os jogadores colocarem as botas antes e depois dos jogos para serem desinfetadas. Todo o equipamento antes e depois do jogo será desinfetado e as cabinas depois do jogo serão sujeitas a uma desinfeção completa”, detalha.

O treinador português que orienta os sub-19 do TSV Kareth-Lappersdorf adianta ainda que havendo registos de alguns positivos, mesmo que em número reduzido, a jornada será imediatamente cancelada: “Se houver três ou quatro jogadores infetados, o campeonato será novamente adiado, até nova decisão”.

Retoma na Alemanha do primeiro ao décimo escalão

Guti Ribeiro explica que na Alemanha depois dos dois principais campeonatos, todas as competições de futebol serão retomadas, escalões jovens incluídos. Ao contrário do que acontece em Portugal, na Alemanha todos os campeonatos irão jogar-se até ao fim.

Da Primeira à Décima divisão. O treinador pega no exemplo alemão para considerar que em Portugal é injusto não terem chegado ao fim a Segunda Liga e o Campeonato de Portugal.

“É uma injustiça reiniciar-se apenas a Primeira Liga. Aliás, também acho injusto ter terminado prematuramente o Campeonato de Portugal. Aqui na Alemanha, até na Décima Liga que é a última, os campeonatos vão jogar-se até ao fim. Dar oportunidade às equipas querem subir e às que não querem descer. O objetivo é que todas levem o campeonato até ao fim”, refere.

Treinar um clube da Bundesliga e não regressar a Portugal

Guti Ribeiro como jogador começou no Almada e passou por vários países antes de iniciar em 2016 a carreira de treinador. O jovem técnico, de 35 anos, tem como aspiração, chegar a treinador profissional na Bundesliga.

“O meu grande objetivo é tornar-me treinador profissional aqui na Alemanha. As coisas estão a correr bem e se continuarem a evoluir favoravelmente vou lá chegar. Quero treinar na Bundesliga”, assume.

O treinador português acredita que vai chegar ao principal escalão germânico e anuncia que não está nos seus planos voltar ao futebol português.

“Não tenciono regressar a Portugal. Não me revejo no atual futebol português. Qualidade do jogador português está melhor, mas a dos jogadores estrangeiros está muito pior. É dos pontos críticos que vejo no futebol português. Mas há muitos outros e em matéria de treinadores estamos a bater no fundo. Há equipas na Primeira Liga que se um treinador não tem resultados nos primeiros três jogos é despedido. Isso nunca pode acontecer e não acontece na Alemanha. Em Portugal não há estabilidade. Estamos muito atrasados relativamente à Alemanha”, lamenta.