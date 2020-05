​Antunes e a retoma da Liga Espanhola. “Futebol envolve muitos milhões”

Antunes, 33 anos, internacional português do Getafe, confirma que a Liga Espanhola planeia regressar em junho para a realização das 11 jornadas que restam para a conclusão da prova, suspensa devido à pandemia de Covid-19.

“Em princípio, o plano é fazermos um mês de treinos, ir testando os jogadores e avaliar se há infetados. Os planos da Liga Espanhola passam por recomeçar em junho. Ainda não há uma data certa, mas estamos todos concentrados em treinar. A esperança é que volte tudo ao normal, não só no futebol como na vida das pessoas e que se possa combater este vírus o mais rapidamente possível”, refere o lateral, em entrevista a Bola Branca.



Preocupado com a questão sanitária, Antunes observa que a decisão de retomar o futebol está muito associada a fatores económicos. “O futebol envolve muitos milhões de euros e anda muita coisa à volta deste desporto, desde as televisões, patrocinadores, jogadores e empregados dos clubes que precisam do futebol para viver", diz.

Se foi decidido, pelas entidades responsáveis, que havia condições para voltar aos treinos, Antunes respeita, mas não escondeu "o receio nos primeiros dias".

Isto apesar de o regresso ter sido feito "com prevenção e cuidados". "O que esperamos todos é que não volte a explodir e aumentar o número de infetados e mortes porque aí sim, seria um grande problema”, reforça-

A contrário do que se passa em Espanha, em que a propagação do novo coronavírus atingiu níveis muito preocupantes, em Portugal já há data estabelecida para o recomeço do campeonato. A Liga anunciou que o futebol regressa a 4 de junho, quinta-feira.

A retoma continua dependente da evolução da pandemia e da validação por parte da Direção-Geral da Saúde, que já emitiu parecer técnico com recomendações e exigências para o regresso da competição. Nomeadamente, um Código de Conduta que terá de ser respeitado por todos os intervenientes.

Dois meses em Portugal, antes do regresso a Espanha



Antunes cumpriu a quarentena em Portugal com a família, está bem e regressou a Getafe, cidade próxima de Madrid. O jogador ficou aliviado por passar este tempo em território nacional, porque, sustenta, "as coisas aqui Espanha estão mais complicadas"

Fez testes à Covid-19, antes de começar os treinos, e o resultado foi negativo. O trabalho, explica, está a decorrer sob "as devidas precauções e está a correr tudo normalmente apesar de ser diferente ter de trabalhar em zonas próprias com o campo dividido".

"É um pouco surrealista porque o futebol não é nada disto. Mas para o futebol voltar temos de passar por estas fases e o importante é a saúde, e não nos contagiarmos”, sublinha.

Código de conduta dos jogadores

À semelhança do que sucede em Portugal, em Espanha, os jogadores de La Liga também aceitaram um código de conduta para o regresso à competição em pleno cenário de pandemia da Covid-19.

“É óbvio que há esse código de conduta em Espanha. Se assim não fosse seria complicado reatar esta competição. Os jogadores tiveram uma palavra a dizer e o código de conduta existe como deve existir em qualquer liga do mundo antes de recomeçar”, sustenta.

Antunes joga em Espanha, mas continua atento às notícias que chegam de Portugal e não esconde que ficou alarmado com o número de casos positivos registados em jogadores da Primeira Liga.

“Tem havido realmente bastantes infetados nos clubes em Portugal. Mas os especialistas de certeza que estarão a ajudar as federações e a liga na decisão do retorno do campeonato. O mais importante de tudo é a saúde. Os jogadores também têm família e o maior medo é chegar a casa e transmitir aos familiares. Mas não tenho opinião sobre se o campeonato se deve ou não reatar. Esse é um tema dos especialistas”, ressalva o jogador.



Famalicão, Benfica, Vitória de Guimarães, Belenenses SAD e Moreirense já reportaram casos positivos. Entretanto, houve também já notícias de recuperados, nomeadamente, no caso de Famalicão.