João Taborda da Gama pensa que do caso à volta da transferência do Estado de 850 milhões de euros para o Novo Banco resulta um ministro das Finanças muito fragilizado, num período de pandemia em que as contas públicas vão estar especialmente sob pressão.

“Centeno é posto a andar de forma pouco elegante na praça pública”, diz o comentador no espaço a Renascença que partilha com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Taborda da Gama elegeu a “novela Centeno, Marcelo e Costa”, como o episódio que marca a semana que agora acaba. Para o comentador, fica evidente que o ministro das Finanças “está de saída”, “ou se não está, as coisas em políticas não são o que parecem”.

O lançamento do segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa por António Costa, numa visita esta semana à Autoeuropa, em Palmela, é sinalizada por Taborda da Gama como o assumir de que o atual presidente é o candidato do PS, até porque Marcelo tem uma taxa de aprovação superior à da putativa candidata do espetro socialista, Ana Gomes.