​Turistas cancelaram reservas em 80% dos alojamentos

Perto de 80% dos alojamentos turísticos em Portugal viram canceladas as reservas que tinham para o período entre março e agosto. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), os cancelamentos vieram em primeiro lugar dos hóspedes portugueses, seguidos dos espanhóis, franceses, alemães e britânicos.



Durante o mês de abril e a primeira semana de maio, o INE fez um inquérito junto de 4.600 estabelecimentos, que representam 90,9% da capacidade de oferta, para conhecer as perspetivas para a atividade turística até agosto.

Concluiu que a percentagem de cancelamento de reservas é menor nos meses em que a procura costuma ser maior. Ainda assim, 74,4% reportaram cancelamentos para junho, 63,4% para julho e 57,0% para agosto.

A Região Autónoma da Madeira é a mais penalizada: 91,8% dos estabelecimentos viram as suas reservas canceladas. Os Açores surgem logo a seguir, com 90,7%dos alojamentos turísticos a reportarem cancelamentos. A Área Metropolitana de Lisboa ocupa o terceiro lugar com reservas canceladas em 84,5% dos seus alojamentos. Por fim, o Algarve, onde as reservas desapareceram em 81,9% dos estabelecimentos.

Os hotéis são os mais afetados, com cancelamentos da ordem dos 92,1%, sobretudo por parte dos mercados português e espanhol. Seguem-se o alojamento local (75,2%), penalizado sobretudo pelos turistas espanhóis, e o turismo no espaço rural e de habitação (68,8%), onde os cancelamentos vieram, em primeiro lugar, do mercado português.