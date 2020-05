Restaurantes. “Sinto-me um pouco irresponsável, sem o ser, porque sou obrigado a abrir”

Quando voltar a estar aberto, Pedro Santos pensa trabalhar em contínuo do meio-dia às 21h30 para poder espaçar mais o tempo entre clientes. Em relação às novas regras para o setor pensa que “tudo é possível de cumprir”. Isso não é o verdadeiro problema, defende, porque esse estará na caixa registadora.

“Terão restaurantes capacidade económica para poder cumprir o que está no papel? Não têm, impossível. O restaurante está preparado para servir 100 pessoas, não pode só servir 20 ou 25. A gestão do espaço, se me dissesse que era de 50% da lotação tudo bem. Outra coisa é afirmar que as pessoas têm de circular com dois metros de distanciamento, isso não é metade do espaço”, enquadra.

As críticas do dono deste espaço de restauração vêm das dúvidas que foram lançadas entre a dessintonia que resulta da comunicação de António Costa, que reduzia a lotação para 50%, e as imagens disponibilizadas pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, nos anexos das orientações para a reabertura dos restaurantes, em que dava exemplos nos quais as salas ficavam apenas com um terço dos lugares.

“A DGS, nesse caso, prestou um mau serviço”, critica Daniel Serra da PRO.VAR.

As mesmas dúvidas de subsistência do setor e de racionalidade económica que assolam Pedro, ganham escala quando o líder da associação de restaurantes sublinha que se não houver medidas complementares − como a descida do IVA para o setor dos 13% para os 6% aplicada à comida, “vamos assistir a uma derrocada sem precedentes em Portugal, com mais 100 mil desempregados e dezenas de milhar de empresas a fechar”.

Sobre quando é que isso pode acontecer, e qual a resiliência deste setor, Daniel Serra afirma que “vai depender do comportamento dos clientes, que espero que nos ajudem”.