Redução de capacidade dos restaurantes é "ponto crítico" da retoma

Veja também:

A limitação da capacidade dos restaurantes a 50% continua a ser um “ponto muito crítico” para a reabertura dos estabelecimentos, prevista para dia 18 de maio, segunda-feira.

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), voltou a fazer notar o constrangimento, durante o "webinar" levado a cabo nas redes sociais, esta sexta-feira, em que foi apresentado o "guia de boas práticas" orientador para a retoma da atividade no setor da restauração e bebidas.



Para combater as perdas provocadas pela redução a metade da capacidade no interior dos restaurantes, a AHRESP recomenda a promoção do uso das esplanadas, onde a expectativa é de que “não haja redução de capacidade, nem taxas a pagar às autarquias”.