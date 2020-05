​Governo promete celeridade na aprovação de candidaturas ao programa Adaptar

O secretário de Estado do Comércio promete a “maior brevidade possível” na resposta às candidaturas ao programa Adaptar, com inscrições abertas a partir desta sexta-feira.

“Não neglicenciamos que a procura pode interferir com estes prazos indicativos”, complementou o membro do governo.

João Torres considera este programa especialmente útil para o comércio em geral e para a restauração.

A linha de microcrédito tem uma dotação de 50 milhões de euros e prevê montantes de investimento de 500 a 5 mil euros, com 80% a fundo perdido e com um adiantamento de 50% na aprovação da candidatura. No caso das PME, o programa prevê ouros 50 milhões de euros, para investimentos entre 5 mil e 40 mil euros; neste caso a taxa de incentivo (apoio a fundo perdido) cai para 50%.