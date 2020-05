Abertas candidaturas para apoios para o desconfinamento

Veja também:

O Governo abre esta sexta-feira as candidaturas ao programa Adaptar, com o qual pretende apoiar micro, pequenas e médias empresas no âmbito das medidas sanitárias do período de desconfinamento. O programa tem 100 milhões de euros do Portugal 2020 que são distribuídos de forma diferente para as micro empresas e para as PME.

Este programa “visa minorar os custos acrescidos para que as micro, pequenas e médias empresas se adequem às normas e recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes, no âmbito do plano gradual de desconfinamento”, como se lê na nota divulgada pelo Ministério do Planeamento.

As microempresas podem candidatar-se a apoios para investimentos entre os 500 e os 5 mil euros, com uma taxa de 80 por cento a fundo perdido. E podem incluir na candidatura despesas feitas desde 18 de março, data do início do estado de emergência. A resposta deve ser dada em 10 dias úteis e a dotação para as microempresas é de 50 milhões de euros.