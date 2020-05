Twitter é nome de fungo. Portuguesa descobre nova espécie através da rede social

Uma nova espécie para a ciência foi descoberta através do Twitter pela bióloga portuguesa Ana Sofia Reboleira, que identificou num mil-pés, partilhado por um cientista nos Estados Unidos o fungo agora baptizado de “Troglomyces twiterii”.



A descoberta ocorreu quando Ana Sofia Reboleira, bióloga natural das Caldas da Rainha, atualmente a trabalhar no Museu de História Natural da Dinamarca, observou no Twitter uma foto de um mil-pés norte-americano, partilhada pelo colega Derek Hannen, na qual notou a presença do fungo.

“Era um mil-pés do género Cambala, que são muito característicos pela disposição peculiar dos seus olhos”, e que, segundo explicou a bióloga à agência Lusa “só existe na América do Norte”.

Até então “não se conheciam estes fungos a parasitar mil-pés naquele continente”, afirmou Ana Sofia Reboleira, que, através da foto partilhada no Twitter, constatou que “a descoberta era óbvia: só poderia ser uma espécie nova para a ciência”.

Com o seu gabinete de trabalho localizado ao lado de uma das maiores colecções zoológicas do mundo, no Museu de História Natural da Dinamarca, Ana Sofia Reboleira e o colega Henrik Enghoff, apressaram-se a escrutinar microscopicamente os exemplares desse género de mil-pés que estavam conservados na coleção acabando por confirmar a descoberta publicada esta quinta-feira na revista científica Mycokeys.