​Afinal, vai acontecer ARCOlisboa em versão digital

Estava programada para começar precisamente hoje, dia 14 de maio, mais uma edição da ARCOlisboa na Cordoaria Nacional, mas a feira foi cancelada. Devido à pandemia de Covid-19, a organização decidiu adiar a edição física para 2021. Mas deixou para hoje uma novidade. Haverá este ano, uma edição online da ARCOlisboa e começa já na próxima semana.



De 20 de maio a 14 de junho, ou seja, durante quatro semanas, as galerias vão participar na ARCOlisboa “tentando recriar o espírito deste importante projeto, que desde 2016 anima a cena artística portuguesa”, diz em comunicado a IFEMA – a Feira de Madrid que organizada o certame.

O público vai poder aceder à feira “através do site arcolisboa.com em parceria com a plataforma artsy.net”. É no mundo digital que vai poder ver e comprar arte das galerias “selecionadas pelo Comité Organizador da feira e pelos comissários das secções Opening e África em Foco”.

Nesta edição adaptada, face às circunstâncias de pandemia, vão participar no Programa Geral galerias “de referências portuguesas como a Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Pedro Cera e Vera Cortês, para além de galerias emergentes como a Balcony, Bruno Múrias, Madragoa ou Nuno Centeno”.

No comunicado, a IFEMA explica que “entre as participantes espanholas destacam-se a Elba Benítez, Elvira González, Heinrich Ehrhardt, Helga de Alvear ou Juana de Aizpuru” e há também outras presenças internacionais como “a Balice Hertling (Paris), Georg Kargl (Viena), Greengrassi (Londres), Marcelo Guarnieri (São Paulo) ou Sokyo (Quioto)”.

Mas há também a seção Opening que conta com a presença de jovens galerias. “Organizada pela primeira vez pela instituição independente Kunsthalle Lissabon, é composta por uma seleção de galerias estreantes na feira, e tal como na edição de 2019, a curadora Paula Nascimento será responsável pela seleção das galerias do programa África em Foco”.

Quem frequenta a ARCO de Madrid ou Lisboa, sabe que estas são mais do que simples espaços de comprar de arte. Há também espaço de conversas e debates. E a edição digital não será exceção.

O Fórum da ARCOlisboa vai contar em média com três conversas semanais transmitidas em direto. Entre os participantes, a organização destaca a presença de artistas como Nadia Belerique ou Diana Policarpo em conversas moderadas pelos comissários João Mourão e Luís Silva da Kunsthalle Lissabon, Paula Nascimento e Filipa Oliveira.

Os curadores João Ribas e Miguel Mesquita vão também conversar sobre as instituições portuguesas e a realidade da arte contemporânea em Portugal, e o curador brasileiro Tiago de Abreu Pinto vai conversar com colecionadores portugueses como Armando Cabral e António Cachola.

Este programa contará ainda com a colaboração da vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa Catarina Vaz Pinto e de Tobi Maier, o diretor das Galerias Municipais da Egeac.

Para quem fazer compras de arte, há um grupo de curadores e colecionadores convidados no programa Curators and Collectors Pick, que dão uma ajuda, entre eles estão os curadores Luiza Teixeira de Freitas, Bruno Leitão e João Laia.

A somar a este programa, a ARCOlisboa e tentando aproximar-se do que costuma ser o programa paralelo que organiza, disponibiliza uma seleção de alguns dos espaços onde é possível fazer uma visita virtual.