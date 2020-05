Augusto Inácio não acredita num Sporting campeão nos próximos anos

Vinte anos depois da conquista do último título leonino com um treinador português, o autor da proeza, Augusto Inácio, não vislumbra nos próximos tempos a repetição da façanha. O principal argumento treinador, que também já foi jogador e dirigente do clube, é a "falta de qualidade no plantel e a falta de liderança". “Com muita pena minha não me parece que o Sporting seja campeão nos próximos anos. Não há um projeto que permita ser um clube ganhador. Por isso, a continuar assim, não me parece que o Sporting nos próximos anos seja campeão”, lamenta, em entrevista a Bola Branca.

Nenhum título nos últimos 18 anos? A culpa é dos dirigentes Depois do título conquistado em 2000, o Sporting só conseguiu ser campeão mais uma vez, em 2002 com Laszlo Boloni. O clube soma 18 anos seguidos sem conquistar a principal prova do futebol português. Augusto Inácio considera que o Sporting "deveria ter aproveitado [esse momento] para se impor no futebol português e ser campeão mais assiduamente". "A grande culpa é dos dirigentes porque muitos deles serviram-se do Sporting e não serviram o clube como deveriam. As consecutivas gestões por esses anos fora em nada beneficiaram a história do Sporting. O clube passa por momentos muito difíceis e complicados, mas deve-se acima de tudo aos seus dirigentes”, acusa.

Título conquistado no Porto Augusto Inácio foi o técnico que a 14 de maio de 2000, no antigo estádio Eng. Vidal Pinheiro, em Paranhos, no Porto, conduziu o Sporting ao 17º título de campeão no historial do emblema leonino. Até à presente data, o último título conquistado por um treinador português no Sporting, o momento mais alto da carreira de Augusto Inácio, como técnico de futebol. “Foi um grande momento, talvez o melhor momento da minha carreira como treinador. Tive outros momentos importantes, como a qualificação do Marítimo para a Europa, o 4.º lugar pelo V. Guimarães, a subida de divisão do Beira Mar e sermos campeões, a Taça da Liga pelo Moreirense”, enumera. As razões do sucesso Nessa tarde de 14 de maio de 2000, o Sporting bateu o Salgueiros por 4-0, com golos na segunda parte apontados por André Cruz (2), Ayew e Duscher. A equipa leonina quebrava um jejum de 18 anos sem ganhar a prova (o título anterior tinha sido em 1982 com o inglês Malcolm Allison no comando técnico) e fez uma grande festa na cidade do principal concorrente pela luta desse campeonato, o FC Porto de Fernando Santos, que à mesma hora era derrotado em Barcelos, terminando a competição em segundo, a quatro pontos do Sporting, e falhando a possibilidade de chegar a um histórico sexto título consecutivo.