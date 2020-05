Pastoral da Família de Lisboa organiza retiro online para pais e filhos

Veja também:

Consciente de que no atual contexto de isolamento social os meios digitais têm ajudado a encurtar distâncias, a Pastoral da Família de Lisboa resolveu organizar um retiro espiritual virtual.

Com o tema “Peço-te que não passes sem entrar em nossa casa”, a iniciativa pretende que pais e filhos dediquem um dia à reflexão orientada, o que neste momento só é possível desta forma.



”Por força das circunstâncias, as famílias têm estado mais juntas e isoladas, e surgem muitos desafios. O que nos fez pensar que, apesar de um certo cansaço com computadores, valeria a pena propôr às famílias enquanto tais, aos pais e aos filhos, um tempo de oração orientado, para a melhorar as relações pessoais com Jesus Cristo e, assim, renovar as relações familiares”, explica à Renascença o padre Duarte da Cunha, assistente da Pastoral da Família e um dos orientadores do retiro, marcado para sábado.

O objetivo “é propôr um olhar orante à luz da fé, que possa ajudar ao crescimento de todos e da família no seu todo”, tendo como pano de fundo tudo o que se vive neste tempo de confinamento, que é um tempo “de conversas, entre-ajuda, melhoria no conhecimento recíproco, em muitos casos de mais tempo para rezar, mas também a existência de zangas, irritações e más-disposições”.

O retiro é para toda a família, mas foi pensado para as várias faixas etárias. “Temos em conta que em muitas famílias há crianças e, por isso, fazemos duas propostas, cada uma transmitida por um canal diferente, mas para serem vistos em simultâneo, com alguns tempos de oração pessoal e de diálogo em família”, refere o sacerdote, que irá orientar o retiro na parte dos adultos.

O das crianças e adolescentes estará a cargo do padre Rui Pedro Carvalho, director da Pastoral da Família.

“Para os adultos, pais e filhos crescidos - e aqui cada família perceberá quem cabe nesta categoria, alguns poderão ter 15 anos - haverá duas pregações em directo nos canais do Patriarcado de Lisboa no Youtube e no Facebook: uma de manhã, às 10h15, outra depois do almoço, às 14h30; Para os mais novos usaremos os canais da Pastoral da Família, com vídeos onde são feitas propostas adequadas às idades”, explica o padre Duarte.