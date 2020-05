Governo e religiões discutem condições para o regresso dos cultos

Veja também:

As confissões religiosas vão ser recebidas na sexta-feira no Ministério da Justiça para discutir as normas para a retoma das celebrações religiosas com a presença de fiéis no dia 30 de maio.

Numa nota enviada à Renascença, o Ministério revela que será estudada a “reposição, com segurança sanitária, da liberdade de prática religiosa no território” nacional.

Na reunião, para além da Igreja Católica, estarão presentes representantes da comunidade muçulmana (sunita e ismaelita), evangélica, judaica, budista e hindu. Estará ainda a ministra da Justiça Francisca Van Dunem e o secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, em representação de António Costa.

“Em finais de abril, o Governo aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento e adotou um calendário para essa estratégia, tendo estabelecido o final do corrente mês de maio como prazo razoável para o levantamento das medidas de confinamento relativamente a cerimónias religiosas, com base nas regras definidas entre a Direção-Geral de Saúde e as diferentes confissões religiosas”, lê-se.

A nota do ministério reconhece que houve durante este período uma restrição de direitos e liberdades, mas insiste que tal não pode continuar por muito mais tempo.

“As medidas de confinamento adotadas para assegurar a não contaminação e o tratamento da COVID 19 envolveram a restrição de direitos e liberdades, mas a imparcialidade religiosa do Estado não permite privar por muito mais tempo a expressão religiosa do espaço público, nem o Estado pode ignorar a prática e cultura religiosas como parte integrante da personalidade de muitos, na sua dignidade primordial.”

Em todo o continente e nos Açores as celebrações religiosas com a presença de fiéis estão suspensas. A exceção é a Madeira, onde o Governo regional e a diocese do Funchal acordaram reiniciar as missas no passado fim-de-semana.

A Igreja Católica já publicou uma listagem exaustiva de normas que todas as paróquias têm de seguir para poderem reabrir na data prevista de 30 de maio.

[Notícia atualizada às 23h48]