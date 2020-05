Católicos e muçulmanos rezam hoje pelo fim da pandemia

Veja também:

O Papa apelou à participação desta iniciativa do Alto Comité para a Fraternidade Humana nascida após a viagem do Papa a Abu Dhabi (fevereiro de 2009), a primeira visita de um pontífice católico à Península arábica, reunindo responsáveis católicos e muçulmanos, para pedir que crentes de todas as religiões se unam espiritualmente.

A mensagem “Rezar pela humanidade” é dirigida aos “irmãos que acreditam em Deus criador e aos irmãos em humanidade onde quer que estejam”, sublinha o comité.

O presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Inter-religioso (Santa Sé), cardeal Miguel Angel Ayuso Guixot, considera ser um sinal positivo que “a partir da fé dos líderes religiosos, através de grupos e responsáveis pela vida social e política, haja um momento de oração e solidariedade para invocar o fim dessa pandemia”.