​Partidos saíram do Infarmed otimistas, mas cautelosos

Algum otimismo e muita cautela. É este o sentimento geral dos representantes partidários presentes na reunião do Infarmed. Fazendo questão de lembrar que os dados são positivos, mas não conclusivos, os partidos deixaram apelos ao reforço das medidas de segurança e do Serviço Nacional de Saúde, e também do apoio a quem perdeu os seus rendimentos durante o período de confinamento.



Depois do alerta, feitos pelos especialistas, para a possibilidade de um novo surto no Outono ou no Inverno, Ricardo Batista Leite, do PSD, alertou para a urgência de reforçar a aposta na vacina para a gripe. "Do que sabemos, Portugal ainda não iniciou, ao contrário de quase todos os países europeus, o concurso para a compra da vacina da gripe, que é fundamental, sobretudo para a população idosa e em risco", referiu.

Ainda a pensar no próximo inverno, o PSD apelou a um reforço do SNS. “Caso houvesse a pior situação possível da covid-19, teriam faltado 352 camas de cuidados intensivos, mesmo com o investimento feito ao longo destes dois meses".