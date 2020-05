Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Lisboa é o município com maior aumento de infetados

Lisboa (+24), Vila Franca de Xira (+19), Loures (+17), Amadora (+12), Aveiro (+10) e Seixal (+9) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Dados divulgados esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 221 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.835 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.463), Porto (1.311) e Matosinhos (1.220). Dos 221 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 177 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

O novo coronavírus já provocou em Portugal 1.184 mortes (mais nove em 24 horas) e 28. 398 infetados (mais 187 casos), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Há ainda a assinalar 3.198 pacientes recuperados (mais 16).

Relatório mostra que estão internados 680 pessoas (menos 12), das quais 108 nos cuidados intensivos (mais cinco).

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou que a taxa de letalidade global é de 4,2%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15,4%. Já as pessoas em tratamento no domicílio são 82,1% dos casos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (674), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (259), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Situação por região em Portugal