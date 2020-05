Retoma da atividade assistencial pode "afetar capacidade" de testes à Covid-19

O presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública avisa que o investimento na área hospitalar que o Governo fez, para combater a pandemia do novo coronavírus, não teve reflexo na saúde pública, pelo que, quando a atividade assistencial normal for retomada, o Serviço Nacional de Saúde poderá ficar sem capacidade de resposta. Um dos aspetos em que isso se sentirá é na realização de testes à Covid-19. Em entrevista à Renascença, no programa As Três da Manhã, Ricardo Mexia mostrou preocupação com o facto de não ter verificado o mesmo investimento na saúde pública que na área hospitalar e assinalou que retomar as consultas nos centros de saúde pode retirar muitos médicos que estavam a trabalhar nos testes, pelo que é preciso reforço. "Não temos mais recursos humanos, não temos mais meios para responder, por exemplo, à necessidade que vamos ter de fazer o rastreio dos casos e identificação dos contactos. Até agora, contámos com a colaboração, por exemplo, dos médicos de família, que, retomando a sua atividade assistencial normal, deixam de estar disponíveis para colaborar nisto. Julgo que tem de haver uma solução que permita manter esta capacidade de resposta num nível que possa responder ao previsível aumento da procura", sublinhou. Outra das preocupações manifestadas por Ricardo Mexia, face ao desconfinamento - cujo impacto se prevê que se comece a sentir apenas esta semana - é sobre a atividade individual de cada um. Ou seja, que as pessoas pensem "que já tudo está resolvido" e comecem a "adotar comportamentos que possam comprometer" o que foi feito até agora.

Mais transparência sobre a reunião Esta quinta-feira, decorre a reunião quinzenal no Infarmed entre responsáveis políticos e especialistas. Na antecâmara do encontro, o sexto desde o início da pandemia mas o primeiro depois do estado de emergência, Ricardo Mexia assume que gostaria de ver maior transparência na informação que é transmitida ao público. "Quanto mais opiniões diferentes se ouvir, as pessoas podem tomar decisões mais informadas. Podia ser útil que a informação que é transmitida na reunião fosse transparente e todos pudéssemos ter acesso a ela, por forma a que cada pessoa pudesse interpretá-la e contribuir, até, para que ela fosse melhorada", apontou. O presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública também considera que "haveria interesse em alargar o leque de especialistas", seja por via de um convite para a reunião ou por contributo escrito.