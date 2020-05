​Reação forte e “coração nas mãos”. Lar de Bragança está a ganhar a guerra contra a Covid-19

A equipa de profissionais é constituída por 51 pessoas, divididas por equipas e por turnos. O objetivo é salvaguardar o contacto entre todos e evitar a propagação da Covid-19.

“Procuramos, desde logo, limitar circuitos. O meu circuito é: entrada, receção, gabinete de direção e o contrário”, exemplifica Paula Pimentel.

Colaboradores trabalham dois dias, folgam dois dias

Na instituição foram criadas equipas, os horários de trabalho foram alterados, os colaboradores fazem dois dias de 12 horas cada turno.

Há quatro equipas para o dia e duas equipas para a noite, que fazem coincidir com as equipas da cozinha. Isto para evitar que haja o contacto entre as várias pessoas. “Se tivermos que isolar, será mais fácil limitar, tendo em conta o número das pessoas daquela equipa”, explica a diretora técnica.

Ao contrário do que acontece em muitos lares, na Betânia as equipas nunca funcionaram em espelho. “Nunca fizemos essas maratonas de muitos dias seguidos”, afirma Paula Pimentel, justificando que precisa que a equipa “esteja bem, de saúde física e emocional”.

“Pensei nessas equipas de espelho para uma situação de emergência. Para já, ainda não houve necessidade. Trabalham dois dias, folgam dois dias, e as equipas nunca se encontram entre si. Têm uma entrada e uma saída distintas. Uma equipa entra por uma porta e já está outra equipa a sair pela outra”, esclarece.

As passagens de turno também foram alteradas, ou seja, não são feitas de forma presencial. Fica tudo registado nos processos dos utentes. Isto para evitar o convívio.

“A equipa do apoio domiciliário não entra no edifício principal, está no edifício ao lado, com instalações sanitárias, para não haver cruzamento e não haver perigo ou um perigo maior”, conta à Renascença a responsável da Betânia.

Para além dos horários de trabalho e dos circuitos, a instituição procurou adaptar-se à nova realidade. “As próprias equipas também foram, desde logo, responsabilizadas para todos os cuidados e medidas de precaução, quer internamente na instituição, quer no exterior”, refere Paula Pimentel.

A responsável desfaz-se em elogios aos funcionários obrigados a trabalhar numa situação muito complicada em matéria de saúde pública. “As equipas têm sido fantásticas, muito unidas, muito atentas e muito disponíveis. E isso é uma grande força para uma casa que funciona 24 horas por dia. E para a direção é uma grande tranquilidade, saber que todos estão a colaborar.”