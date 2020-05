Reabertura das creches. Costa garante apoio às famílias até ao final de maio

Veja também:

As famílias que coloquem crianças nas creches vão continuar a beneficiar do apoio do Estado até ao final de maio. Garantida deixada, esta quinta-feira, pelo primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, à margem da visita a uma creche, em Lisboa, António Costa explicou que esta é uma forma de devolver a confiança às famílias, em tempo de pandemia do novo coronavírus.

"Para dar tempo de adaptação e para os próprios pais refletirem, decidimos que, nesta primeira de quinzena de reabertura das creches, vamos manter para as famílias que têm crianças em creches o apoio à família para que os pais possam escolher se ainda ficam em casa ou se já os põem na creche, se os põem poucos horas na creche para se irem adaptando e o resto do tempo em casa. Portanto, para sentirmos todos maior conforto", declarou o primeiro-ministro.

Costa salientou que esta medida é tomada "pelos pais, que têm de sentir que há segurança para as crianças", e pelos educadores. "É fundamental que tudo isto decorra com a maior segurança", sublinhou.