​Ordem é para evacuar e desinfetar o Lar do Comércio de Matosinhos

A operação de retirada de 48 utentes do Lar do Comércio de Matosinhos, alguns com Covid-19, arrancou esta quinta-feira. A autarquia vai avançar com a desinfeção do espaço, com o apoio dos militares.

Decorridas várias semanas sobre a deteção dos primeiros casos de Covid-19 no Lar do Comércio, a preocupação mantém-se. “Estamos preocupados e vamos, ainda hoje, mobilizar 11 utentes positivos de Coivd-19 para o Centro de Apoio Comunitário de Matosinhos”, refere o vereador da Proteção Civil.

“Contamos com a colaboração do lar na identificação e seleção dos utentes a mobilizar prioritariamente e esperamos que esta operação seja concluída ainda durante o dia de hoje”, sublinha José Pedro Rodrigues.

De acordo com o autarca, “o município de Matosinhos implementou uma enfermaria com 78 camas, para que os utentes negativos para Covid-19, mas que tenham autonomia, possam provisoriamente deixar o edifício principal do lar, ficando 70 desses utentes alojados nessa enfermaria, permitindo que a operação de desinfeção seja feita o mais completa e rapidamente possível”.

Vários funcionários do Lar do Comércio estão infetados

Nestas declarações à Renascença, o autarca de Matosinhos confirma que “há um conjunto de funcionários que testaram positivo para a Covid-19”.

“Os testes continuarão a ser realizados, para que nos próximos oito dias o Lar do Comércio possa recrutar e formar as dezenas de trabalhadores de que diz precisar para cuidar convenientemente dos seus utentes.”

José Pedro Rodrigues adianta que nos próximos oito dias, com o auxílio do Exército e coordenação da Proteção Civil distrital, “iremos proceder à desinfeção do edifício do Lar do Comércio, para que o regresso de todos se possa fazer em segurança”.

Mapa da Covid-19