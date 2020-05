Municípios abatem 470 milhões à dívida total, três autarquias continuam em rutura financeira

Há 21 municípios com dívidas acima do limite, destes, Cartaxo, Fornos de Algodres e Vila Real de Santo António mantiveram a situação de “rutura financeira” em que já se encontravam no ano anterior.

São dados de 2019, avançados esta quinta-feira pelo Conselho das Finanças Públicas. Ainda segundo este relatório, a dívida total municipal no final do ano passado era de 3,75 mil milhões, menos 470 milhões do que no ano anterior. Com a redução da dívida, menos municípios recorreram a mecanismos de recuperação ou saneamento financeiro.

Destaque ainda para 38 municípios que terão registado um aumento da dívida total municipal, na ordem dos 45 milhões de euros, “contribuindo para um agravamento da sua situação financeira”.

Globalmente, no final do ano passado, mais de quatro quintos dos municípios portugueses encontravam-se em situação de equilíbrio financeiro.

Pagamentos em atraso dos municípios diminuem 40% em 2019

As autarquias aceleraram os pagamentos no último ano, segundo o Conselho das Finanças Públicas, os pagamentos em atraso recuaram 33 milhões de euros e rondam agora os 50 milhões.

No entanto, 13 municípios deviam ainda mais de um milhão de euros no final de 2019 e concentravam mais de quatro quintos da dívida vencida e não paga há mais de 90 dias.

Começando pelas dívidas mais elevadas, os 13 municípios com pagamentos em atraso acima de um milhão: Aveiro, Penafiel, Vila Real de Santo António, Caminha, Setúbal, Paredes, Braga, Ourique, Peso da Régua, Tábua, Tarouca, Freixo de Espada à Cinta e Mourão. Destes, apenas dois beneficiam do Programa de Ajustamento Municipal, e por isso têm empréstimos para regularizar as dívidas, são Aveiro e Vila Real de Santo António.

Em comparação com o ano anterior, em 2019 deixaram de ter dívidas acima de um milhão os municípios de Alpiarça, Nazaré e Tabuaço, enquanto o município de Braga passou um milhão.

Ainda segundo o Conselho das Finanças, do total de 308 municípios, mais de quatro quintos não apresentavam quaisquer pagamentos em atraso no final do ano passado (257), mais quatro do que em 2018.

O prazo médio de pagamento continua a diminuir, em 2019 passou para 28 dias.