Marcelo vê luz ao fundo do túnel. Desconfinamento vai continuar sem passos atrás

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo Ainda é cedo para tirar "conclusões firmes", contudo, Marcelo Rebelo de Sousa acredita que os resultados do "desconfinamento muito contido", no âmbito da pandemia do novo coronavírus, são positivos, com estabilização e até redução dos números diários de óbitos e infeções. Isto significa, explicou o Presidente da República, após reunião com os responsáveis políticos e especialistas no Infarmed, que, para já, não será necessário dar um passo atrás nas medidas de contenção. Marcelo já vê a luz ao fundo do túnel, no entanto, avisa que tudo continua a depender do comportamento individual dos portugueses. "Foi um desconfinamento muito contido. Os portugueses foram sensíveis àquilo que lhes foi pedido, de fazerem a abertura por pequenos passos. A grande maioria continuou a ser muito contida. Com o confinamento, a contenção continuou muito elevada. Encontrámos um processo sem grandes alterações. Por outro lado, foi confirmada a tendência das últimas semanas, no sentido da diminuição de casos de internamento e de internamento em cuidados intensivos e também a diminuição da letalidade. Significa, como um todo, que tem havido uma comunicação muito boa entre as autoridades sanitárias e os portugueses", afirmou o chefe de Estado, esta quinta-feira.

"R" permite ver o copo meio cheio

Marcelo revelou que o "R" - índice de transmissibilidade da Covid-19 -, nos últimos cinco dias, ficou em 0,98%: "Mais elevado na região de Lisboa e Vale do Tejo que no Centro. No Norte, é mais baixo, 0,91%." Ainda assim, não passaram sequer 15 dias do fim do estado de emergência, pelo que é necessário dar tempo à curva epidemiológica para manifestar as consequências do desconfinamento. O Presidente diz que há que esperar pelo dia 18 de maio, com o regresso às aulas e a reabertura de várias atividades comerciais, e por 1 de junho, quando muitos regressarão ao trabalho presencial. Não obstante, Marcelo acredita que já se vê a luz ao fundo do túnel. "Neste momento, estamos a sentir os efeitos do que se passou há 15 dias. Daqui a 15 dias, sentiremos os efeitos do que se vai passar da primeira fase de abertura. Falar em luz ao fundo do túnel é falar de uma real que os portugueses vão, eles próprios, conquistando. Até agora, têm vindo a conquistar e queremos ter a certeza de que vão continuar a conquistar ao longo das próximas semanas", afiançou o Presidente.