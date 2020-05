Estado de calamidade. Cacia recua na feira semanal

Na ocasião, o presidente da junta de Cacia, Nelson Santos, dizia à Renascença estar tranquilo e não recear vir a ser responsabilizado por uma eventual violação do estado de calamidade , na medida em que entende que a lei é omissa quanto à realização de mercados ao ar livre.

A feira Cacia, no distrito de Aveiro, que se realiza todas as quintas-feiras, está de novo reduzida à venda de produtos alimentares, depois de há uma semana a Junta de Freguesia ter permitido a presença de comerciantes de roupa, calçado e produtos não essenciais.

Na passada sexta-feira, durante uma visita a estabelecimentos comerciais da cidade do Porto, o primeiro-ministro António Costa limitou-se a remeter o tema para a legislação em vigor, enquanto o Secretário de Estado do Comércio, João Torres, admitia que a legislação, nesta matéria, aponta para a responsabilidade dos municípios, sem esclarecer, porém, se estes têm ou não, plena autonomia para decidir pela reabertura integral dos mercados ao ar livre.

Recorde-se que, também em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, admitira que só em finais de junho a reabertura total dos mercados e feiras ao ar livre seria viável.

Tais declarações levaram Joaquim Santos, presidente da Federação Nacional de Associações de Feirantes (FNAF), a ameaçar com uma manifestação nacional em Lisboa.

Os feirantes de todo o país representado pela FNAF têm mantido contactos com o secretário de Estado João Torres e estão na expectativa de que o Governo – que esta quinta-feira vai ouvir os diferentes partidos políticos sobre o balanço desta primeira quinzena de estado de calamidade - possa dar um sinal inequívoco às autarquias, no sentido da reabertura total das feiras semanais.

Antecipando essa possibilidade, e ao que Renascença apurou junto de fonte do setor, alguns municípios têm vindo a preparar-se para permitir a realização integral de feiras e mercados ao ar livre, já no decorrer do mês de maio.