Covid-19. Portugal é o sexto país da Europa que mais testa

"ste material está já no Laboratório Militar e será distribuído consoante as necessidades. Estamos empenhados em garantir que o Serviço Nacional de Saúde continua a dar repostas, quer Covid quer não Covid, e continuaremos firmes neste caminho", frisou Lacerda Sales.

No sentido de reforçar a capacidade de testagem, o secretário de Estado avançou, ainda, que chegou, na terça-feira, a Portugal um voo com 22 mil zaragatoas, além de equipamentos de proteção individual: 4,8 milhões de mascaras cirúrgicas e 22 mil fatos de proteção integral.

Apoio aos mais desfavorecidos e sentimento de união

No âmbito da proteção individual, o secretário de Estado da Saúde foi questionado sobre as maiores dificuldade de acesso a esse tipo de equipamentos, por parte de pessoas mais desfavorecidas.

António Lacerda Sales sublinhou que o Governo "pondera tudo o que diz respeito às faixas mais vulneráveis da população, nomeadamente as pessoas com mais dificuldades do ponto de vista económico-social":

"Tem havido mobilização da sociedade civil, em associação com instituições e com as autarquias, e parece-me que essas máscaras têm chegado a toda a população. É disso que temos tido reportes. Aquilo a que, neste momento, apelamos é que se mantenha esta mobilização, para que nunca falte a um português uma máscara, para que possa estar seguro e ser, ele próprio, um agente de saúde pública."