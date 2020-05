​Covid-19: Porto vai desativar hospital de campanha

Veja também:

A Câmara do Porto anuncia a desativação, nos próximos dias, do hospital de campanha instalado no Pavilhão Rosa Mota. Em comunicado, a autarquia assegura que, por agora, a estrutura não será desmontada, ficando de prevenção para um eventual aumento do número de casos de covid-19.



"O hospital de campanha será desativado, até ao final da semana, já que os hospitais do Porto voltaram a ganhar capacidade de internamento", pode ler-se na nota.

A unidade, que foi montada pela Câmara do Porto, com a colaboração de diversas entidades, resultou de um protocolo assinado com os dois centros hospitalares da cidade e com a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, estando a funcionar, com doentes internados, desde o dia 14 de abril, há precisamente um mês.

A autarquia refere que, "se tudo correr como previsto, até sexta-feira os últimos doentes receberão alta e a unidade, que contou com cerca de 300 médicos, enfermeiros e auxiliares em regime de voluntariado, ficará sem internamentos, prevendo-se a sua limpeza, mas não a desmontagem".

A unidade poderá voltar a ser ativada e "voltar a funcionar em poucos dias", no caso de surgir uma segunda vaga da pandemia, ou se os hospitais de São João e Santo António vierem a registar de novo, um número de internamentos perto do limite", refere ainda a nota da Câmara do Porto.

De acordo com um balanço de 11 de maio, o hospital de campanha do Pavilhão Rosa Mota tinha tratado 27 doentes com Covid-19 e nove já tiveram alta.

Evolução da Covid-19 em Portugal