Covid-19. Cascais vai testar toda a população do concelho

A partir do dia 20 de maio, a Câmara Municipal de Cascais vai arrancar com os testes serológicos a toda a população do concelho, sendo que o objetivo é realizar cinco mil testes por semana.

A decisão surge na sequência de um estudo epidemiológico, com uma amostra aleatória de mais de 400 residentes em Cascais, que revelou que 0,7% das famílias desenvolveram anticorpos a esta doença. A câmara de Cascais diz que é a primeira autarquia do país e uma das primeiras a nível mundial a testar toda a população.

A informação é adiantada numa nota publicada no site oficial da autarquia que refere que os estes testes serológicos são capazes de avaliar o número de potenciais infetados com o novo coronavírus.



Os testes são gratuitos vão ser feitos em mais de 18 laboratórios, Germano de Sousa e Joaquim Chaves localizados em Cascais, e a prioridade serão os munícipes que já estiveram infetados para que se possa avaliar os anticorpos e potencial imunidade conferida.

A Câmara Municipal de Cascais vai ainda disponibilizar equipas móveis de enfermeiros que se deslocarão às residências de grupos prioritários ou de risco, para aí procederem à recolha de amostras para análise.

O processo de registo e marcação começa no dia 20 de maio através da linha Cascais 800 203 186 ou em qualquer das lojas Cascais.

Segundo a nota da autarquia, “o munícipe terá de fazer prova de residência, bastando para tal uma fatura da água, declaração das Finanças com morada fiscal ou o cartão MobiCascais. Um único elemento pode fazer o registo para toda a família. O resultado do teste é disponibilizado ao munícipe num espaço de 24 horas e será enviado por email”.

Estudo revela que 0,7% das famílias tem anticorpos contra a Covid-19

A Câmara de Cascais realizou um estudo a 429 famílias residentes no concelho que revelou que 0,7% apresentou presença de anticorpos contra a Covid 19, muito acima dos 0,1% indicados pela Direção Geral da Saúde. Com um erro máximo de +/- 4,83%, o estudo foi realizado entre 9 de abril e 9 de maio pela Câmara de Cascais, em parceria com a Pitagórica – Investigação e Estudos de Mercado e a Águas de Cascais.



Segundo a autarquia, estes números “surgem em linha com as conclusões dos estudos efetuados pelo Imperial College de Londres e pela Fundação Champalimaud e Algarve Biomedical Center, segundo os quais, respetivamente, até 5% e 2,8% da população teve contacto com vírus.

Este estudo e a massificação dos testes serológicos por toda a população de Cascais, enquadra-se num conjunto de medidas adotadas pela autarquia liderada por Carlos Carreiras, de combate à pandemia.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, Cascais contaboliza 459 casos positivos de Covid-19.