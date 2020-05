Comissão de proteção de dados reafirma críticas à medição de temperaturas pelas empresas

Um entendimento já manifestado por Filipa Calvão em entrevista à Renascença no inicio deste mês , depois de publicado o decreto do governo que veio contrariar um parecer da comissão de proteção de dados.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) reafirma a sua oposição à medição da temperatura corporal dos trabalhadores por parte das empresas no âmbito da pandemia de Covid-19. Numa resposta a um requerimento do CDS, a presidente daquela comissão, Filipa Calvão, manifesta “estranheza” pelo decreto do governo que permite essa medição, sobretudo por considerar que a norma não garante os direitos dos trabalhadores quanto à preservação dos seus dados, nem garante que exista um consentimento informado e livre.

A CNPD tinha feito ainda em abril uma nota em que dizia que as empresas não tinham legitimidade para medir as temperaturas aos trabalhadores. No início de maio, o Governo permitiu essa medição através de decreto-lei para o qual não consultou a CNPD. Segundo o decreto, as empresas podem medir as temperaturas dos trabalhadores, não podem é fazer registo dessa temperatura.

“Não pode permitir-se, num Estado de direito democrático, que cada uma, per se, se arrogue da prerrogativa de interpretar o que é o interesse da saúde publica e determinar o que é melhor para a sua prossecução; as empresas e demais empregadores no país não podem pretender tratar os dados de saúde dos seus trabalhadores com o argumento de que é necessário para garantir a saúde pública”, lê-se nas respostas agora enviadas por Filipa Calvão às perguntas do CDS.