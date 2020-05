Balanço DGS. Há 1.184 mortos (mais nove) e 28.319 infetados (mais 187)

Veja também:

O novo coronavírus já provocou em Portugal 1.184 mortes (mais nove em 24 horas) e 28. 398 infetados (mais 187 casos), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde.

Há ainda a assinalar 3.198 pacientes recuperados (mais 16).



Relatório mostra que estão internados 680 pessoas (menos 12), das quais 108 nos cuidados intensivos (mais cinco).

O secretário de Estado da Saúde revelou que a taxa de letalidade global é de 4,2%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15,4%. Já as pessoas em tratamento no domicílio são 82,1% dos casos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (674), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (259), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



No arranque da conferência de imprensa, António Lacerda Sales disse aos jornalistas que já chegou a Portugal um voo mais material de proteção: 4, 8 milhões de máscaras, 220 mil zaragatoas e 22 mil fatos de proteção integral. Estão no Laboratório Militar e depois vão ser distribuídos.



O mesmo responsável confirmou que 74 mil profissionais estão ao serviço da plataforma informática Trace Covid-19.

Aproveitou para referir que a Linha SNS24 recebe, em média, sete mil chamadas por dia, sendo o tempo de espera inferior a um minuto.



De acordo com o secretário de Estado, já foram realizados 584. 121 testes em Portugal. “Somos o quinto país da Europa que mais testa”, o que demonstra um “grande esforço de testagem”.