​Voo humanitário para São Tomé vai repatriar 205 cidadãos europeus

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que 205 cidadãos europeus que se encontram em São Tomé e Príncipe serão repatriados, no regresso do voo de ajuda humanitária que partirá de Lisboa esta sexta-feira.



"Na sexta-feira, 15 de maio, um voo organizado em coordenação com Portugal, sairá de Lisboa para São Tomé e transportará 20 toneladas de material necessário e pessoal médico e técnicos portugueses e de agências da ONU para apoiar a resposta de São Tomé e Príncipe ao coronavírus; no seu trajeto de regresso, o voo trará de volta 205 cidadãos da UE e outros passageiros de São Tomé num esforço de repatriamento", lê-se numa nota divulgada pela representação de Bruxelas em Lisboa.

A medida insere-se na iniciativa da Ponte Aérea Humanitária da União Europeia, criada "para o transporte de trabalhadores humanitários e de serviços de emergência e de bens essenciais para ajudar a combater o coronavírus em algumas das zonas mais críticas do mundo afetadas por limitações de transporte".

Citado no comunicado, o comissário da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, afirmou: "Deixar alguma zona do mundo sem proteção hoje equivale a deixar-nos a todos sem proteção amanhã; no âmbito da sua resposta mundial ao coronavírus, a UE criou uma ponte aérea humanitária para fazer chegar a ajuda a regiões onde o material escasseia devido às atuais dificuldades de transporte a nível mundial, que poderá ser uma tábua de salvação para algumas das comunidades mais vulneráveis do mundo".

A UE acrescenta ainda que estão a ser programados mais voos deste género "para as próximas semanas, sendo dada prioridade aos países africanos onde a pandemia poderá agravar ainda mais as muitas crises humanitárias já existentes".