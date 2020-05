Espanha volta a passar a barreira das 200 mortes diárias

Veja também:



Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 217 mortes, elevando o total de óbitos para 27.104.

Os dados das autoridades de saúde revelam ainda que o país regista 229.540 casos positivos (mais 506 face a quarta-feira).

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 330 doentes, num total de 124.225 pessoas que precisaram de ser internadas.



Lista das cinco zonas com mais vítimas mortais: Madrid (8.760), Catalunha (5.692), Castela e Leão (1.919), Castela-Mancha (2.835) e País Basco (1.442).

O Governo decidiu que todas as pessoas que entrem no país a partir desta sexta-feira sejam colocadas de quarentena durante 14 dias. As exceções, desde que não tenham estado em contacto com pessoas infetadas, vão para os trabalhadores transfronteiriços, dos transportes e suas tripulações, bem como os profissionais de saúde que vão exercer a sua atividade laboral.

O país está na chamada “fase um” do plano de transição para a nova normalidade prevê, entre outras medidas, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas, desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação, e a possibilidade de até 10 pessoas se poderem reunir.