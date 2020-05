​Covid-19: Mundo ultrapassa barreira dos 300 mil mortos

Veja também:

A pandemia do novo coronavírus já matou 300 mil pessoas e infetou mais de 4,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, avança a Universidade John Hopkins. Mais de 1,5 milhões recuperaram da doença.



Pelas 19h50 desta quinta-feira, havia um total de 300.074 vítimas mortais devido ao novo coronavírus.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes, com 85 mil, seguido do Reino Unido com mais de 33 mil, Itália com 31,3 mil, Espanha e França com mais de 27 mil, cada.

Na sexta posição dos países com mais vítimas mortais devido à pandemia de Covid-19 aparece o Brasil, com 13,5 mil óbitos.

O novo coronavírus já provocou em Portugal 1.184 mortes (mais nove em 24 horas), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde divulgado esta quinta-feira. Há ainda a assinalar 3.198 pacientes recuperados (mais 16).