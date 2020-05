Cenário otimista europeu. Pode haver vacina para a Covid-19 no início de 2021

Veja também:

A Agência Europeia do Medicamento (AEM) diz que pode haver uma vacina para o novo coronavírus no espaço de um ano. É um cenário "optimista", de acordo com este organismo europeu, que reage a outras hipóteses sobre uma vacina em setembro.

Marco Cavaleri, o responsável pelas vacinas da AEM, disse aos jornalistas, esta quinta-feira, estar a trabalhar com 33 organizações no desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19 e mostrou-se céptico quanto à hipótese de haver novidades já em setembro.

"Uma vez que o desenvolvimento tem de começar, se formos otimistas, podemos olhar para daqui a um ano. Portanto, o início de 2021", afirmou Cavaleri.

Também descartou a possibilidade de passar por cima da chamada terceira fase de testes de uma vacina. Este responsável salientou ser fundamental para garantir a sua eficácia e segurança.



A Agência Europeia do Medicamento está, por outro lado, a analisar 115 terapêuticas diferentes para tratamento da Covid-19.

Cavaleri reconheceu que talvez ainda antes do verão possa haver um medicamento aprovado para tratar a doença.

Os testes clínicos em curso incluem, entre outros, tratamentos com o Remdesivir (um antiviral que a agência norte-americana congénere aprovou para tratamento de doentes em estado grave), a cloroquina e a hidroxicloroquina, medicamentos para o tratamento da malária.