Presidente do Tondela estranha certezas na escolha de estádios emprestados

O presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, estranha as "certezas" de alguns clubes em relação aos estádios que utilizarão a partir de junho, na retoma do campeonato.

Famalicão, Moreirense, Santa Clara e Belenenses SAD já decidiram mudar de casa até ao final da época. Por razões diferentes, estes clubes não aguardaram pela vistoria aos seus estádios. Açorianos e lisboetas vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras; os famalicenses deslocam-se para o Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente e os cónegos mudam-se para o D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Em Bola Branca, Gilberto Coimbra lamenta que o processo se arraste e lembra que as vistorias decorrem e, por isso, nada ainda está definido. Nesse sentido, o presidente do clube de Viseu não entende como há emblemas a afiançar que atuarão em determinados recintos específicos quando a bola voltar a rolar.

"Há alguns clubes que vão jogar não sei onde, outros já têm articulado para ir jogar não sei onde. Há aqui qualquer coisa. Com todo o respeito por toda a gente, não percebi muito bem. Há duas semanas que andamos nisto. Já estavam os estádios entregues, o mais concentrados e o menor número possível, depois vêm contrariar que afinal não eram aqueles estádios", diz.

Gilberto Coimbra não tem certezas em relação ao estádio onde o Tondela irá atuar como visitado e prefere aguardar pelos resultados das vistorias.

"Outros vêm dizer que vão jogar com certezas absolutas. Quando ainda ninguém tem certezas, já há certezas de ir jogar-se a Guimarães, à Cidade do Futebol, ou a 'não sei onde'. Não sei, estou à espera. O Tondela vai aguardar serenamente", promete o dirigente dos beirões.

Todavia, o responsável do clube beirão preferia preferia que a definição dos palcos ocorresse com mais tempo, sob pena de surgirem arrependimentos "à posteriori".

"Muita coisa vai ter de ser feita, que depois se arrependerão. E com pressa. Mas, no mínimo, temos de entender. Temos de ser o mais razoáveis possível e de tentar resolver os problemas da melhor forma. Se me diz que 'se tudo fosse feito com mais tempo, seria melhor', com toda a certeza. Porém, é mais fácil dizê-lo do que tomar decisões e elas têm de ser tomadas. Respeito muito quem tem de tomar decisões. Quando fomos avisados? Há dois, três dias", revela, nestas declarações a Bola Branca.