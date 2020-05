Moreirense muda-se para o estádio do Vitória de Guimarães na reta final da Primeira Liga

Os estádios que vão ser utilizados na reta final do campeonato têm de reunir todas as condições previstas no parecer técnico da Direção-Geral da Saúde e, esta quinta-feira, está a ser realizada uma vistoria por uma empresa independente, contratada pela Liga, para determinar aqueles que poderão ser utilizados.

Trata-se de uma curta deslocação da equipa que continuará a treinar no seu complexo. Moreira de Cónegos é uma freguesia do concelho de Guimarães.

Os estádios de categoria 1, que cumprem uma série de requisitos previstos no Regulamento de Competições da Liga, têm aprovação. É o caso das casas de Vitória de Guimarães, FC Porto, Benfica, Braga, Sporting, Gil Vicente, Boavista e Marítimo.

O estádio do Moreirense não se inclui nesse lote e seria um dos complexos a auditar para se concluir se teria condições de, mediante melhoramentos, ser utilizado nas últimas jornadas. O Estádio Municipal de Aveiro, o Cidade de Coimbra, o Estádio Algarve e o estádio na sede da Federação, na Cidade do Futebol, em Oeiras, são alternativas.

Belenenses SAD e Santa Clara farão os jogos, na condição de visitado, na Cidade do Futebol. O Famalicão, por sua vez, irá jogar no Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente. Ainda por definir a sua situação estão Rio Ave, Vitória de Setúbal, Tondela, Paços de Ferreira, Portimonense e Desportivo das Aves.

No caso do Marítimo, apesar das condições que o Estádio dos Barreiros oferece, há ainda que resolver as restrições que o Governo Regional instaurou, que condicionam as viagens de e para o Funchal.