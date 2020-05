Covid-19. ​Florent garante que "infetados não têm sintomas”

O lateral francês assume os riscos no trabalho conjunto no relvado, mas lembra que para um jogador ser infetado pode acontecer fora do espaço de treino.

“Na próxima semana vamos começar os treinos coletivos. Mas estamos ainda á espera dos últimos testes para termos a certeza absoluta que todos os jogadores estão com saúde. Podemos dizer que os testes já são uma rotina. Já fizemos três e estamos a ficar habituados. Ninguém está ansioso pelos resultados porque temos todos os máximos cuidados e o clube também. Por isso não estamos com demasiada ansiedade para saber os resultados”, declarou.

“Não ficamos em choque, mas ficamos surpreendidos porque os jogadores infetados não têm nenhum sintoma. Eles fizeram outro teste e estamos à espera dos resultados. Encontramo-nos surpreendidos porque todos estamos com saúde a cumprir as regras. Acontece, mas é estranho que um de nós esteja infetado”, referiu o francês numa videoconferência promovida pelo departamento de comunicação do clube.

O Vitória de Guimarães anunciou no passado fim de semana três casos positivos de Covid-19, no plantel. O lateral esquerdo Forent referiu nesta quinta-feira que o grupo recebeu a notícia com surpresa.

Retoma competitiva frente ao Sporting

O primeiro compromisso do Vitória de Guimarães na retoma da I Liga é com o Sporting. Florent está à espera de um sistema de três centrais igual ao que Ruben Amorim utilizava no Braga.

“O sistema do Rúben Amorim é muito claro com três centrais. Acho que o sistema será o mesmo mas os jogadores do Sporting não são os do Braga. Vai haver diferenças ao nível ofensivo e defensivo. Mas para nos prepararmos teremos de ter em atenção os jogos do Braga de quando Ruben Amorim estava lá”, revelou o jogador francês.

Disponível para a seleção portuguesa

Florent tem 30 anos e nasceu na cidade francesa de Marfleur. Chegou a Portugal em 2011 para representar o Leixões. O jogador tem sete temporadas de futebol português com passagens por Braga, Moreirense e Belenenses antes de ingressar no Vitória de Guimarães em 2018, tempo suficiente para adquirir a nacionalidade portuguesa e poder representar a equipa das quinas.

O jogador abre as portas à seleção nacional: “Não considerei ainda essa possibilidade mas se fosse chamado iria á seleção com muito prazer porque me sinto tanto português como francês. Não teria problema nenhum. Iria á seleção portuguesa com muita alegria e orgulho mas neste momento não estou a pensar nisso”, reiterou.