Covid-19. Famalicão com seis recuperados. Mantém-se um caso positivo

Na sexta-feira, "em linha com o plano de retoma, todo o plantel, equipa técnica e restante staff será submetido a novo teste de rastreio na próxima sexta-feira, que incluirá pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea e também testes serológicos ou de imunidade", acrescenta o clube.

Em nota publicada no site, o Famalicão reforça que "os atletas, elementos do staff e seus familiares encontram-se neste momento como sempre se encontraram, assintomáticos e clinicamente bem".

Nesta nota à comunicação social, o clube confirma, ainda, a informação já conhecida de que o Famalicão, em respeito pelo parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, abdica de jogar no seu estádio.

O clube, maior sensação da Primeira Liga, pretende disputar os jogos que restam, na condição de visitado, no Estádio Municipal de Barcelos, casa do Gil Vicente. Liga, DGS e Federação Portuguesa de Futebol iniciaram as vistorias aos estádios para determinar aqueles que farão parte do mapa definitivo da competição.

O FC Famalicão, à data da interrupção da Primeira Liga, ocupava o 7.º lugar. Depois de 25 anos de ausência do escalão principal, o clube, que beneficiou do forte investimento do multimilionário israelita Idan Ofer, está a um ponto de uma posição de acesso à Liga Europa. A equipa treinada por João Pedro Sousa chegou a liderar o campeonato, no início da temporada.